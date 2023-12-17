"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" установил 16 декабря новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", говорится в сообщении холдинга.
"16 декабря заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - отметили в холдинге.
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC, напомнили в компании.