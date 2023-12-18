В России распродали все остатки батончиков KitKat от Nestle
С полок российских магазинов исчезли батончики KitKat от Nestle. С прошлого года, когда швейцарская компания перестала продавать сладости в России, магазины распродавали остатки шоколада, сообщает Telegram-канал Mash.
Сейчас приобрести турецкий аналог KitKat россияне могут на маркетплейсах, но там их стоимость в несколько раз дороже, чем была в российских магазинах: за один батончик просят 80 рублей вместо 30 40 рублей.
В России попытались создать собственный аналог, чтобы импортозаместить батончик от Nestle, но сделать этого пока не удалось.
«Есть лишь Goodmix — но рецептура не та, спроса нет», — говорится в публикации.
Nestle приостановила продажи товаров под брендами Nesquik и KitKat в России в марте прошлого года. Тогда же компания закрыла в РФ все монобрендовые магазины Nespresso. Швейцарская компания приняла решение производить и продавать в России только товары первой необходимости, в том числе детское питание, медицинское и больничное питание, лечебные корма для домашних животных и т. д.