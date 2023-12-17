Оценены потери ушедших из России западных компаний

В марте этого года председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин сообщил, что 76% зарубежных компаний остались в России .

Санкционную политику, из-за которой часть иностранных компаний покинули Россию, Владимир Путин оценил в ходе совмещенной большой пресс-конференцию и прямой линии. «Да, за прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», – сказал российский президент.