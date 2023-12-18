СМИ: на рынке микрофинансирования появится новый продукт

Сумма лимитов составит от 15 до 50 тыс. руб., сроки — от 6 месяцев. Ставки будут в два раза ниже, чем по PDL-займам («займы до зарплаты», сейчас 0,8% в день). По словам микрофинансистов, в дальнейшем кредитные линии, вероятно, займут от 5% до трети рынка среднесрочных займов. Кредитные линии в меньшей степени повышают формальную долговую нагрузку заемщиков. За счет них банки соблюдают макропруденциальные лимиты, говорится в публикации.