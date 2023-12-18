В Крыму национализировали имущество еще 77 юридических и физлиц с Украины

"Важно, что среди национализированного имущества много крупных, перспективных проектов. Уверен, что эти и другие комплексы заинтересуют наших, российских, предпринимателей. Национализировано и имущество граждан, совершающих против нас и нашей страны недружественные действия. В списке, в том числе хорошо известные крымчанам персонажи Пинчук (он лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 кв. м в Белоглинке) и Сенченко (остался без 1/4 доли нежилого помещения в Ялте)", - резюмировал Константинов.