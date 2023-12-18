В Крыму национализировали имущество еще 77 юридических и физлиц с Украины

Депутаты Госсовета Крыма приняли решение о национализации имущества еще 77 юридических и физических лиц, осуществлявших деятельность в интересах Украины. Об этом сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.
"В Крыму национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами Государственного Совета на заочном голосовании. Всего в списке около 1 150 объектов движимого и недвижимого имущества. При этом он будет уточняться и дополняться новыми объектами", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Национализировано имущество нескольких курортных комплексов, включая гостиницу "Лондон", отель "1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра, а также Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, ООО "Ювас-Транс", ООО "Каракаш агро", аграрных предприятий, банков, среди которых Государственный ощадной банк Украины, спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте.
"Важно, что среди национализированного имущества много крупных, перспективных проектов. Уверен, что эти и другие комплексы заинтересуют наших, российских, предпринимателей. Национализировано и имущество граждан, совершающих против нас и нашей страны недружественные действия. В списке, в том числе хорошо известные крымчанам персонажи Пинчук (он лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 кв. м в Белоглинке) и Сенченко (остался без 1/4 доли нежилого помещения в Ялте)", - резюмировал Константинов.