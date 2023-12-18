В "Укрэнерго" заявили о почти круглосуточном импорте электроэнергии

Украина в условиях зимнего периода увеличила импорт электроэнергии, который сейчас осуществляется практически в круглосуточном режиме. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".

"Импорт электроэнергии осуществляется в течение почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем - 6 371 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 694 МВт", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Как сообщает "Укрэнерго", 16 декабря из-за потепления уровень потребления электроэнергии снизился на 4,4% по сравнению с показателем недельной давности, но все равно остается высоким.

"Это характерно для зимнего периода, но все же создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Поэтому все еще очень важно сейчас потреблять электроэнергию экономно", - отметили в компании.