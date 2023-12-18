Суд частично удовлетворил иск производителя Aperol

Иск итальянского производителя вин Davide Campari — Milano N. V (Campari Group) о запрете ввоза и реализации на территории РФ продукции под брендами Aperol и Aperol spritz был частично удовлетворен Арбитражным судом Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Итальянская компания, производящая вина, ранее обратилась в указанный суд с иском к компании «Мастер трейд». Она потребовала запретить ввоз и реализацию в России продукции под марками Aperol и Aperol spritz.

Так, судом решено запретить ООО «Мастер трейд» реализовывать, иным способом вводить в гражданский оборот на территории РФ товары, маркированные товарным знаком Aperol в общем количестве 216 бутылок. Также принято решение взыскать с фирмы в пользу иностранного лица Davide Campari-Milano N. V 6 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.