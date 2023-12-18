Акции судоходных компаний подскочили на фоне атак в Красном море

В понедельник, 18 декабря, акции судоходных компаний по всему миру резко выросли в цене — рынок ожидает, что атаки йеменских хуситов в Красном море повысят стоимость перевозок. Об этом сообщает Bloomberg.

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На фоне атак ценные бумаги крупнейшей в мире судоходной группы — датской AP Moller — Maersk — подскочили на 4,7 процента, а немецкой Hapag-Lloyd — на 5,5 процента. В то же время акции американской ZIM Integrated Shipping Services, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, прибавляли в цене восемь процентов.

Аналогичная тенденция зафиксирована в отношении ценных бумаг азиатских компаний. Индекс японских перевозчиков поднимался на 5,8 процента. В частности, акции южнокорейской Korea Line и китайской Ningbo Ocean Shipping выросли на десять процентов каждая.

Еще одним драйвером котировок стало заявление энергетической компании British Petroleum (BP) о временной остановке транзита топлива через акваторию Красного моря. Так, акции норвежской нефтяной танкерной компании Frontline подскочили на 11 процентов.