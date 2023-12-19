Малый и средний бизнес Орловской области увеличит отчисления в бюджет на 10%

ТАСС, 19 декабря. Малый и средний бизнес Орловской области по итогам 2023 года за счет развития и использования мер поддержки увеличит отчисления в бюджет региона на 10%, до 3,3 млрд рублей, сообщили в правительстве области.

"Сегодня количество занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, в Орловской области составляет 116 тыс. человек, или 106,1% к аналогичному периоду прошлого года. Малый и средний бизнес обеспечит по итогам 2023 года отчислений в региональный бюджет порядка 3,3 млрд рублей с ростом на 10% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в распространенном сообщении.

Развитию сектора МСП в 2023 году способствовала докапитализация регионального гарантийного фонда, позволившая предпринимателям привлечь кредиты на сумму 3 млрд рублей. В 2023 году Фонд микрофинансирования увеличил объемы поддержки на 20%, утверждены новые льготные кредитные продукты для малого и среднего бизнеса, в том числе для впервые обратившихся за получением поддержки и экспортеров.