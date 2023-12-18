Подмосковная прокуратура проверит Wildberries после жалоб партнеров

По информации Telegram-канала, АУРЭК (Ассоциация участников рынка электронной коммерции) считает, что Wildberries может нарушать права своих партнеров. По этой причине ассоциация попросила прокуратуру проверить компанию.

До этого пользователи маркетплейса заметили, что Wildberries стал устанавливать комиссию в тысячу рублей за отказ от некоторых товаров. От чего зависит стоимость возврата разных позиций не сообщается.