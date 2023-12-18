Путин продлил запрет на сделки с недружественными компаниями

Президент России Владимир Путин продлил запрет на сделки с долями ряда компаний РФ, которые принадлежат недружественным странам, до конца 2025 года. Документ появился на портале правовой информации.

Напомним, что данный указ Путин подписал еще в августе 2022 года из-за действий недружественных стран и организаций. Он вводит запрет на сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств. Через время действие указа было продлено до конца 2023 года.

Теперь же его продлили еще на год.