"Солар": в 2023 году хакеры выложили в сеть 220 млн российских номеров телефонов

С января по декабрь 2023 года от кибератак в России пострадало 385 организаций, а общий объем обнародованных хакерами данных составил более 103 терабайт. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе компании-производителя систем кибербезопасности ГК "Солар". При этом 99% скомпрометированной информации оказалось похищено в результате всего восьми продвинутых операций, когда кибервзломщикам удалось забраться глубоко внутрь инфраструктуры пострадавших фирм. По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA организации, с начала уходящего года злоумышленники выложили в общий доступ более 220 млн телефонных номеров, что в 1,5 раза больше численности населения России. Кроме того, в похищенных базах данных оказалось 142 млн адресов электронной почты и 52,4 тыс. паролей от различных сервисов. Чаще всего от хакерских взломов в 2023 году страдали российские компании IT-сферы. В результате атак в чужие руки попали 4,1 млрд строк данных. На втором месте оказались предприятия сферы услуг (218,6 млн строк), на третьем — ритейл (187,4 млн). Первую пятерку замкнули финансовый сектор (160,9 млн строк) и индустрия видеоигр (48,1 млн строк). По словам экспертов ГК "Солар", в 2023 году киберпреступники с помощью инструментов Big Data научились находить информацию о своих целях сразу в нескольких базах данных и с ее помощью вторгаться в сетевую инфраструктуру компаний-жертв.