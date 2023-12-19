Кабмин выведет из-под курсовых экспортных пошлин лекарства, зефир и пастилу
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле поддержала предложение о выводе из-под действия курсовых экспортных пошлин товаров, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также отдельных высокотехнологических товаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее с соответствующей идеей выступили Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз.
Таким образом власти хотят поддержать привлекательность экспортных поставок и сохранить приемлемый уровень рентабельности компаний.
Пошлинами не будут облагаться лекарства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары.
Минэкономразвития подготовит соответствующее постановление. Изменения должны вступить в силу во второй половине января 2024 года.
Подкомиссия также одобрила введение тарифной льготы на импорт в первой половине 2024 года 130 тысяч тонн томатов, чтобы исключить риск возникновения их дефицита на внутреннем рынке.