Кабмин выведет из-под курсовых экспортных пошлин лекарства, зефир и пастилу

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле поддержала предложение о выводе из-под действия курсовых экспортных пошлин товаров, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также отдельных высокотехнологических товаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее с соответствующей идеей выступили Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз.

Таким образом власти хотят поддержать привлекательность экспортных поставок и сохранить приемлемый уровень рентабельности компаний.

Пошлинами не будут облагаться лекарства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары.

Минэкономразвития подготовит соответствующее постановление. Изменения должны вступить в силу во второй половине января 2024 года.