Настольные игры, пиво и семечки: в России подают заявки на бренд «Слово пацана»
Предприниматели на фоне популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» подают заявки на регистрацию одноименного товарного знака, рассчитывая выпускать под ним различные продукты. Об этом пишет газета «Ведомости».
По данным издания, сославшегося на базу Роспатента, только в декабре были поданы пять заявок на регистрацию этого товарного знака. При этом четыре заявки направили частные предприниматели и компании малого бизнеса из разных регионов России. А одна заявка поступила из Москвы.
В частности, «Ритейл медиа» из Москвы хочет выпускать под брендом «Слова пацана» шампуни и одеколон, ручные инструменты домашние приспособления (21 класс: тарелки, расчески, подносы), продовольственные товары, безалкогольные и слабоалкогольные напитки (32 класс: пиво, вода, квас, соки, лимонады, энергетики). Две заявки отправил Петр Емельянов из Хабаровска: он хочет выпускать настольные игры (28 класс) и семена подсолнечника (29 класс).
На регистрацию товарного знака «Слово пацана» по классу безалкогольных напитков и пива также рассчитывает ООО «Первая ремесленная пивоварня» из Новосибирска.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с призывом запретить сериал «Слово пацана», а также провести его проверку «на предмет пропаганды и распространения запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу».