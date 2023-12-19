Андрей Воробьев: большая часть экономики Подмосковья приходится на малый бизнес

В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для производителей оригинальных товаров и услуг "100% Подмосковье", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, сервис будет поддерживать производителей оригинальных товаров и услуг региона. "На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. Одна из ключевых задач – это продвижение подмосковных брендов. Сервис "100% Подмосковье" разработан по поручению президента и дает нашим брендам возможность бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном фонде микрофинансирования (скидка 0,5%) и дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий", - отметил губернатор. Воробьев добавил, что правительство региона будет оплачивать услуги центра "Мой бизнес" и 90% затрат на услуги инжиниринга.