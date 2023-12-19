Иск Jägermeister к калужскому «Кристаллу» и WineStyle отклонил суд

Иск немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister к калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» (КЛВЗ) был отклонен Арбитражным судом Москвы. В нем он призвал запретить предприятию выпускать и ретейлеру WineStyle продавать травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, передает агентство «Прайм».

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Также он выступал за взыскание с ответчиков более 197 миллионов рублей компенсации за нарушение прав на товарные знаки истца.

По словам представителя истца, фирма считает нарушенными свои права на серию из четырех товарных знаков. Их главным и объединяющим элементом является этикетка травяного ликера Jägermeister. Истец отметил, что «Кристалл» осуществляет выпуск своей продукции в бутылках, которые оформлены в схожем до степени смешения стиле.

Иск не был признан представителем КЛВЗ. Он пояснил, что сходства до степени смешения нет, поскольку обозначения имеют графические, фонетические и семантические различия, а этикетки его напитков оформлены в традиционном для биттеров стиле.