«Газпром» подал в суд на «Нафтогаз»

"Газпром" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к "Нафтогазу Украины" о запрете вынесения решения третейского суда, следует из картотеки арбитражных дел. ТАСС

Подробности иска не раскрываются, однако судиться российская компания решила на фоне инициированного в сентябре 2022 года «Нафтогазом» разбирательства против «Газпрома» с требованием оплатить по правилу «качай или плати» транспортировку природного газа по территории Украины, выдвинутым на фоне объявленного форс-мажора. Последний коснулся приема газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», являющуюся одной из двух точек входа в ГТС страны. Lenta.ru