СМИ: Decathlon продолжает поставки продукции в Россию

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon, несмотря на уход с российского рынка, продолжает вести бизнес в России. Об этом пишет портал Disclose.

Decathlon приостановила поставки товаров в Россию весной 2022 года. В дальнейшем, после масштабной распродажи, были закрыты все торговые точки компании. В сентябре российская компания ООО «АРМ» выкупила у Decathlon все ключевые активы: 35 магазинов и склад в Подмосковье. Сделка была одобрена соответствующими ведомствами и полностью закрыта.

При этом, по данным Disclose, Decathlon создала «непрозрачную систему для реализации своей продукции в России» и «продолжает тайно поставлять на российский рынок свои флагманские бренды: Quechua, Wedze и Kalenji».

Проведя расследование, журналисты выяснили, что французская фирма использует подставную компанию Phenix Limited, базирующуюся в Дубае, а ею через бангладешскую Decathlon Suppliers владеет сингапурская дочерняя компания Desipro.

Источник издания отметил, что «контейнеры с продуктами Decathlon, отправленные из Бангладеш, так и не покинули аэропорты Дубая», а были «немедленно отправлены в Москву».