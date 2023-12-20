Каким должно быть извещение о процессе, напомнил Верховный суд

Исключительно важное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда изучил материалы спора о судебной повестке, которую женщина не получила. В похожую ситуацию очень часто попадают граждане, и им будет полезно знать позицию Верховного суда в этом крайне чувствительном вопросе.

История, о которой пойдет речь в этом гражданском деле, началась совершенно банально - один банк решил взыскать долги со своей клиентки через суд. Когда в суде получили от банка положенные документы, то вынесли определение о подготовке дела к разбирательству - этого требует закон. Но определение суд умудрился отправить гражданке, как говорится, в последний момент. То есть только накануне рассмотрения дела.

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И итог был закономерен: гражданка письмо из суда не получила. Оно вернулось обратно, и суд рассмотрел спор без должницы. Верховный суд РФ счел это серьезным нарушением. Спор заметил портал "Право.ru".

А теперь расскажем важные моменты этого дела. Все началось с того, что банк предъявил гражданке иск о взыскании задолженности по кредитному договору.

Дело рассмотрел Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан. В апреле он вынес определение о назначении подготовки к судебному разбирательству до 17 мая. Суд в своем определении предложил гражданке в этот срок представить суду письменные возражения по делу и доказательства, опровергающие требования банка. Но определение гражданке отправили лишь 16 мая. То есть за сутки до начала суда.

Как можно увидеть из отчета об отслеживании отправления, 17 мая почтальон предпринял неудачную попытку вручить женщине письмо. Но ее просто не было дома, а 25 мая письмо возвратили отправителю.

В итоге прошедшего заседания городской суд встал на сторону банка и его иск удовлетворил. Женщина попробовала оспорить такое решение. Она уверяла, что ее никто не выслушал, так как о будущем процессе ее не известили вовремя. Но ей не повезло ни в одной местной судебной инстанции.

В итоге Верховный суд Республики Башкортостан и 6-й кассационный суд общей юрисдикции с первым решение суда согласились целиком и полностью.

Гражданке ничего не оставалось делать, как попробовать обжаловать такое решение в Верховном суде РФ. А там изучили материалы спора и встали на ее сторону.

Почитав дело, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ обнаружила, что городской суд не дал женщине достаточно времени, чтобы подготовиться к делу и явиться в суд, хотя извещение, как сказано в законе, должно быть своевременным.

Гражданка, которой направили извещение 16 мая, никак не могла представить свои возражения на требования банка до 17 мая, заявила высокая инстанция. По мнению ВС, апелляция совершенно напрасно не поставила на обсуждение вопрос, почему женщина не получила судебную корреспонденцию тогда, когда это положено - заранее. А ведь из материалов этого дела видно, что к кассационной жалобе гражданка приложила выписной эпикриз, согласно которому она с 15 по 30 мая находилась на лечении в больнице.

Без участия ответчика, не извещенного надлежащим образом, суд фактически не вершит правосудие

По заявлению Верховного суда РФ нижестоящие суды не исследовали это обстоятельство, что "нарушило право ответчика на представление в суд доказательств и заявление ходатайств, в том числе - о пропуске банком срока исковой давности по части требований".

После подобного заключения Верховный суд РФ отменил все принятые по этому делу акты и направил дело на новое рассмотрение в Верховный суд Республики Башкортостан.

В этой связи юристы говорят следующее: даже если бы ответчик получил письмо, он не успел бы подготовиться к судебному заседанию. Между тем это грубейшее нарушение статьи 123 Конституции. Там говорится следующее: судопроизводство осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.

Эксперты подчеркивают, что подобная ситуация - это серьезное упущение местных судов, потому что отмена решения из-за ненадлежащего извещения должна была состояться еще в областном суде. Но этого не произошло.

Специалисты подчеркивают самый главный момент в подобной коллизии - без участия ответчика, не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, суд фактически не вершит правосудие. Такое "рассмотрение" любого дела является недопустимым.

В этой связи эксперты указывают на то, что Верховный суд не впервые занимает аналогичную позицию. Об этом говорят несколько судебных решений ВС, вынесенных в очень похожих ситуациях. И во всех них высокая инстанция подчеркивает, что ненадлежащее извещение человека о рассмотрении его дела влечет невозможность реализовать право заявлять возражения против иска.