Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 2022 года в России официально не работает, но продолжает поставлять товары в РФ, об этом заявили в пресс-службе компании.

Сообщается, что сеть Decathlon продолжала поставлять в Россию ограниченный объем продукции, чтобы завершить сделку по продаже своих активов компании АРМ, передает «Фонтанка».

Отмечается, что это делалось для того, чтобы покупатель бизнеса запустил собственные операции, сохранив рабочие места.