Ушедшая сеть Decathlon объяснила поставки товаров в Россию
Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 2022 года в России официально не работает, но продолжает поставлять товары в РФ, об этом заявили в пресс-службе компании.
Сообщается, что сеть Decathlon продолжала поставлять в Россию ограниченный объем продукции, чтобы завершить сделку по продаже своих активов компании АРМ, передает «Фонтанка».
Отмечается, что это делалось для того, чтобы покупатель бизнеса запустил собственные операции, сохранив рабочие места.
Напомним, в июне прошлого года магазины Decathlon приостановили работу в России.