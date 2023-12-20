Ушедшая сеть Decathlon объяснила поставки товаров в Россию

Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 2022 года в России официально не работает, но продолжает поставлять товары в РФ, об этом заявили в пресс-службе компании.

Сообщается, что сеть Decathlon продолжала поставлять в Россию ограниченный объем продукции, чтобы завершить сделку по продаже своих активов компании АРМ, передает «Фонтанка».

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Отмечается, что это делалось для того, чтобы покупатель бизнеса запустил собственные операции, сохранив рабочие места.

Напомним, в июне прошлого года магазины Decathlon приостановили работу в России.

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