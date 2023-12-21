"Яндекс" запустил свой платежный сервис на кассах в магазинах оффлайн
Компания "Яндекс" сделала свою платежную систему "Пэй" доступной на кассах в магазинах.
Покупки в офлайн-сетях можно проводить, используя карту любого банка в приложении "Яндекс Пэй".
Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR-код в приложении или показать его на кассе магазина.
Отечественный поисковик обещает, что список партнеров будет постоянно увеличиваться - первыми платежи станут принимать: restore, Furla, ADAMAS, Togas, Rendez-vous, MAAG, ECRU, DUB, VILET, EKONIKA, CHARUEL, ECCO, Леонардо.
Пользователи, которые уже платили в сервисах "Яндекса", сразу могут использовать "Пэй" для оплаты - не нужно регистрироваться и заново добавлять данные карт, они автоматически появятся в приложении. Сервис, по заверению компании, хранит информацию в зашифрованном виде - обрабатывает данные банковских карт по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0.