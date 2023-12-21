«Яндекс» запустил свой платежный сервис на кассах в магазинах

Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR-код в приложении или показать его на кассе магазина.

Пользователи, которые уже платили в сервисах "Яндекса", сразу могут использовать "Пэй" для оплаты - не нужно регистрироваться и заново добавлять данные карт, они автоматически появятся в приложении. Сервис, по заверению компании, хранит информацию в зашифрованном виде - обрабатывает данные банковских карт по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0.