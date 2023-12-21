Матвиенко: кабмин не намерен повышать налоговую нагрузку на бизнес

"Для бизнеса были созданы такие условия властью, правительством, когда они в этих сложных, тяжелейших условиях смогли продолжать <...> успешное развитие. Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно", - сказала Матвиенко, отвечая на соответствующий вопрос.