Матвиенко: правительство "многое для себя открыло" по итогам аудита "Почты России"
Правительство РФ по итогам аудита "Почты России" открыло для себя много интересного, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос об итогах проверки финансовой деятельности организации.
"Я знаю результаты этого аудита. Поверьте, правительство открыло для себя много интересного. У нас была договоренность с правительством, что после того, когда будет завершен аудит, правительство выработает такую финансово-экономическую модель, чтобы не лихорадило "Почту России", - сказала Матвиенко.
По ее словам, эта организация объединяет огромный коллектив, и почтальоны должны получать зарплату, "на которую можно жить".
Матвиенко также заявила, что отделения "Почты России" внаселенных пунктах нельзя закрывать вне зависимости от расположения и удаленности этих пунктов.