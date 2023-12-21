КС запретил срочные договоры для руководителей

Конституционный суд РФ поставил точку в деле о том, как определяется понятие "руководитель".

Даже если должность отнесена к руководящим по внутренним документам, на него не может распространяться разрешение заключать срочный трудовой договор как с "руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности".

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Положения статьи 59 ТК РФ оспорила москвичка Елена Селькова, которая в 2021 году устроилась на работу в Государственный центральный музей современной истории России начальником службы развития. Трудовой договор был заключен на три месяца, но после истечения срока Селькова оспорила увольнение. Черемушкинский райсуд Москвы, а позднее апелляция и кассация заняли разные позиции: с одной стороны, Селькова сама подписала срочный трудовой договор, с другой - согласие работника не свидетельствует о законности данного условия и не освобождает работодателя от обязанности соблюдать трудовое законодательство.

Суды первой и кассационной инстанции допускают отнесение к данной категории лиц, выполняющих некоторые руководящие функции, в частности, руководителей структурных подразделений. Апелляция считает, что к данной категории можно отнести только руководителей организации.

По мнению заявительницы, такое разночтение приводит к дискриминации отдельных сотрудников в трудовых спорах, тем самым противоречит конституционному принципу равенства перед законом и судом и нарушает право на труд (статья 37 Конституции РФ).

Судьи КС заявили следующее - само по себе заключение срочного трудового договора не может рассматриваться как дискриминация, поскольку оно должно быть продиктовано объективной необходимостью. В то же время ТК РФ обязывает указать не только срок действия договора, но и причины, по которым он заключается на этот срок. В статье 59 ТК перечислены категории работников и работодателей, которые могут вступить в трудовые отношения на конкретный период.

При этом законодатель не отождествляет понятия "руководитель организации" и "руководитель структурного подразделения организации": трудовая функция руководителя обладает своей спецификой, он реализует права и обязанности юридического лица как участника гражданского оборота, поэтому отношения с руководителем регулируются особым образом. Но правоприменительная практика в подобных ситуациях различна. Поэтому законодателю велено устранить неопределенности.

КС признал абзац не соответствующим Конституции, так как норма допускает различный подход к возможности заключения договора

КС признал его не соответствующим Конституции РФ, поскольку норма допускает различный подход к решению вопроса о возможности заключения срочного трудового договора с работником, замещающим должность руководителя структурного подразделения организации. Дело Елены Сельковой подлежит пересмотру.