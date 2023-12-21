Банкротство «Северного потока-2» отложили на полгода

Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, в очередной раз отложена на полгода, до 10 июля 2024. Об этом со ссылкой на торговый бюллетень Швейцарии сообщает РИА Новости.

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В декабре прошлого года суд уже приостанавливал процедуру банкротства — сначала до 10 июля 2023 года, а затем до 10 января 2024-го. Причина такого решения не указывается.

Газопровод «Северный поток-2» был достроен летом 2021 года, однако из-за начала боевых действий на Украине так и не был сертифицирован. Соответственно, поставки по нему не начинались.

В сентябре 2022 года одна из двух ниток газопровода пострадала от подводного взрыва. Вместе с ней в результате диверсии полностью разрушен первый «Северный поток», поставки по которому к тому моменту остановились.