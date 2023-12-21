Новатэк уведомил партнеров о форс-мажоре с поставками на проекте "Арктик СПГ-2"

Крупнейший в России производитель сжиженного природного газа Новатэк уведомил клиентов о форс-мажорных обстоятельствах в отношении будущих поставок СПГ с проекта "Арктик СПГ-2". Об этом сообщает Reuters. По данным источников агентства Reuters, соответствующие письма получили китайские компании Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская энергетическая корпорация Repsol. Представители Новатэка пока не прокомментировали эту информацию. Напомним, ранее запуск производства СПГ на "Арктик СПГ-2" планировался на конец 2022 - начало 2023 года. Проектная мощность предприятия составляет 19,8 млн тонн в год. Уведомления последовали после того, как в ноябре США расширили санкции в отношении проекта и внесли его в "черный список". В результате этого иностранные инвесторы, в том числе французская TotalEnergies и японские партнеры, приостановили финансирование строительства. Помимо Новатэка в проекте участвуют китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Mitsui и JOGMEC. Общая стоимость "Арктик СПГ-2" оценивается в $21,3 млрд. До этого были названы последствия санкций США против "Арктик СПГ-2".