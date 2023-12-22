Wildberries учредила микрофинансовую организацию

Крупнейший в стране маркетплейс Wildberries учредил дочернюю микрофинансовую, а именно микрокредитную компанию ООО «ВБ Финанс», пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Wildberries учредила микрофинансовую организацию
© РИА Новости

Компания была зарегистрирована 20 декабря с уставным капиталом в 10 млн рублей. Также у Wildberries есть дочерний банк.

Представитель Wildberries сообщил Frank Media, что компания создаёт юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса.

«Финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы в ближайшие годы, поэтому создание «ВБ Финанс» является логичным подтверждением наших планов. Одним из первых мы планируем предложить услугу по кредитованию продавцам. Также в планах регистрация еще 5 компаний — «ВБ Фэшн», «ВБ Спорт», «ВБ Шарм», «ВБ Тренд», «ВБ Фуд» — команды которых сконцентрируются на развитии отдельных видов бизнеса Wildberries», – говорится в ответе на запрос.

Каким именно видом кредитования будет заниматься МФО непонятно. Однако МКК имеет право привлекать средства юрлиц и акционеров, но не населения и выпускать облигации. Также у нее законодательно ограничен максимальный размер кредита — не выше 500 тысяч рублей.

Компании
Галина Дядина
Михаил Мокиенко
Анастасия Орлова
Наталья Козловская
Александр Левенбук
Павел Крючков
Григорий Гладков
Мария Веденяпина
Ольга Павлова
Андрей Усачев
Корней Чуковский
Минкультуры России
Корабль
Чебурашка