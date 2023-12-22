"Уральские авиалинии" завершили урегулирование по 19 самолетам Airbus с AerCap

Авиакомпания "Уральские авиалинии" завершила страховое урегулирование по 19 самолетам Airbus с ирландским лизингодателем AerCap и юридическими лицами под его управлением. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика. Как указали в авиакомпании, в соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, заключенным авиакомпанией "Уральские авиалинии" с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap. До этого авиакомпания S7 сообщила о завершении урегулирования по 45 самолетам с зарубежным лизингодателем. В сентябре авиакомпания "Аэрофлот" завершила урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 самолетам иностранного производства 1 сентября сообщалось, что "Аэрофлот" согласовал выкуп 18 самолетов у ирландской компании AerCap, "Уральские авиалинии" — 19 самолетов от разных владельцев, а iFly — трех самолетов Airbus A330 от американской компании Air Lease Corporation.