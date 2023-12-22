НПФ «Благосостояние» получил право на работу с пенсионными накоплениями

Центробанк одобрил ходатайство «НПФ «Благосостояние», допустив фонд в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Таким образом, фонд получил право работать с пенсионными накоплениями населения, став первым новым участником системы за последние семь лет. А число участников системы увеличилось до 28.

О том, что фонд пытается получить такое право Frank Media рассказывали источники еще в середине 2023 года.

У НПФ «Благосостояние» более 1,3 млн клиентов, одна из крупнейших программ фонда — реализована для работников Российских железных дорог.

Стремление «Благосостояния» начать работу по ОПС «неожиданно» совпало с началом реализации программы долгосрочных сбережений (ПДС)», указывали два собеседника FM из конкурирующих пенсионных групп.