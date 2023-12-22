В Кремле объяснили передачу акций «Рольфа» в управление Росимущества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача акций автодилера «Рольф» в управление Росимущества связана с экономической целесообразностью.
«Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации», - отметил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также добавил, что это решение также связано «с учетом известной международно-экономической конъюнктуры, которая вокруг нас».
Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, по которому акции автодилера «Рольф» переходят во временное управление Росимущества. В управление ведомства переходят свыше 660 миллионов акций компании.