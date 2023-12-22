Nike сократит ассортимент продукции из-за падения продаж

Американский производитель спортивной одежды Nike планирует сократить производство ключевых линеек продукции на фоне падения продаж. Как сообщило агентство Reuters, после публикации отчета компании за второй квартал 2024 финансового года, который завершился 30 ноября, ее акции упали на 11%.

Выручка Nike в указанном квартале составила $13,39 млрд, не достигнув прогноза в $13,43 млрд. Nike прогнозирует, что выручка за финансовый год вырастет примерно на 1%.

Как пишет Reuters, оптовый бизнес Nike находится под постоянным давлением, так как ретейлеры размещают меньше заказов на фоне нестабильного спроса. Замедление продаж наблюдается в Китае, а также в онлайн-сегменте.

"Мы видим признаки более осторожного поведения потребителей во всем мире", - заявил финансовый директор Nike Мэтью Френд.