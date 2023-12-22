В Узбекистане подана заявка на товарный знак «Слово пацана»

В Узбекистане занимающаяся производством алкоголя компания Elsun-Sharob подала заявку на регистрацию товарного знака «Слово пацана», созвучного популярному российскому сериалу. Об этом сообщает «Прайм».

По данным Минюста страны, заявка от Elsun-Sharob появилась в базе данных департамента интеллектуальной собственности 21 декабря.

Компания хочет зарегистрировать товарный знак «Slovo patsana. Слово пацана».

На сайте Elsun-Sharob отмечается, что это ликеро-водочный завод, на котором трудится более 140 человек и производится более 45 наименований алкогольной продукции – водки, сладкие и горькие настойки, десертные напитки, бальзамы и аперитивы.

Ранее российские предприниматели на фоне популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» начали подавать заявки на регистрацию одноименного товарного знака, рассчитывая выпускать под ним различные продукты.