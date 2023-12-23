С 14 февраля Россия сможет покупать за рубли разрешенные товары из Италии
К 14 февраля 2024 года будет запущена система, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию.
"Наш совет директоров состоится 14 февраля будущего года. Мы убеждены, что 14 февраля мы предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня все уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро", - заявил РИА Новости глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.
Он добавил, что остались некоторые "финансовые моменты", но до назначенной даты еще есть время.
Ранее "СП" писала, что СМИ поражены ходом Великобритании против России.