С 14 февраля Россия сможет покупать за рубли разрешенные товары из Италии

К 14 февраля 2024 года будет запущена система, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию.

"Наш совет директоров состоится 14 февраля будущего года. Мы убеждены, что 14 февраля мы предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня все уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро", - заявил РИА Новости глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.

Он добавил, что остались некоторые "финансовые моменты", но до назначенной даты еще есть время.