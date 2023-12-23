России разрешат покупать за рубли несанкционные товары из Италии

Итало-российская торговая палата (ИРТП) планирует к 14 февраля 2024 года запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать несанкционные итальянские товары за рубли. Об этом заявил глава ИРТП Фердинандо Пелаццо в беседе с РИА Новости.

По его словам, остались некоторые «финансовые моменты», однако до назначенной даты еще есть время.

17 июня литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня.