РАН: в России не хватает 4,8 миллиона работников

По итогам 2023 года в России не хватает 4,8 миллиона работников. Такие данные приводятся в исследовании Института экономики РАН.

«Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», — говорится в исследовании, его содержание приводит газета «Известия».

Отмечается, что около 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде.

Как пишет газета, особенно высокий спрос в стране на массовый персонал: продавцов, водителей и операторов. Решить проблему помогут целевые наборы, а также инвестиции бизнеса в новые технологии и оборудование, заключили там.