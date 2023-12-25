«Ъ»: в ФНБ закончились деньги на выкуп самолётов у иностранных компаний

В Фонде национального благосостояния (ФНБ) почти закончились средства для выкупа самолётов у иностранных компаний.

Как сказано в материале, в данный момент в ФНБ осталось 3,5 из 300 млрд руб., которые были выделены на страховое урегулирование отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолёты остались в России после февраля прошлого года.