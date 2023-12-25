ФАС согласовала цену на отечественное гемостатическое средство «Терлипрессин»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на отечественное гемостатическое средство «Терлипрессин» на 19% дешевле стоимости референтного препарата иностранного производства, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«ФАС согласовала цены на гемостатическое средство «Терлипрессин». Это первый отечественный дженерик в рамках одноименного международного непатентованного наименования. Согласованные ведомством предельные отпускные цены на него снижены в среднем на 19%. Так, цена за упаковку из пяти ампул в дозировке 1 мг составила 7 тыс. 391 руб.», – говорится в сообщении.

Уточняется, что сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства «Реместип». Так, его цена за аналогичную упаковку зарегистрирована на уровне 9 тыс. 165 руб.