Wildberries и «Яндекс» тестируют оплату взглядом

Маркетплейс Wildberries и сервисы «Яндекса» тестируют функцию оплаты взглядом. Об этом в интервью «Известиям» сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. По его словам, в 2024 году организация планирует запустить пилотный проект оплаты по биометрии (биоэквайринг) в магазинах. Сейчас ЦБТ совместно с Национальной системой платёжных карт (НСПК) и Банком России ведут закрытое тестирование функции.

Поволоцкий отметил, что важным направлением развития сервиса станет торговля на маркетплейсах.

«С Ozon также активно общаемся — рассчитываю, что вскоре выработаем совместное решение», — добавил он.

Как отметил глава ЦБТ, инструмент не требует привязки карты на онлайн-площадке, что исключает проблему случайных покупок. Например, дети из аккаунта своих родителей не смогут совершать покупки, указал Поволоцкий.

Кроме того, он сказал, что обсуждается возможность получения заказов по биометрии.