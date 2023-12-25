Российских экспортеров обязали сообщать ЦБ о валютных активах «дочек»

Документ вступает в силу с 1 марта 2024 года и распространяется на дочерние компании не только внутри страны, но и за рубежом. Согласно пояснительной записке к документу, данная инициатива направлена на создание более эффективного мониторинга и оценки потоков иностранной валюты. Кроме того, закон унифицирует требования к представлению информации от резидентов-экспортеров, которая касается валютных активов и обязательств на консолидированной основе.