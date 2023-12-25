Разделение бизнеса «Яндекса» отложили

Процесс реструктуризации в «Яндексе» не завершится в текущем году, ее отложили на 2024-й. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Планируется, что по итогам ведущегося компанией разделения бизнеса контроль над частью активов, выделенных в отдельную группу компаний, сохранит менеджмент «Яндекса». Также, говорится в материале, обсуждается возможность сохранения для части предприятий холдинговой Yandex NV «доступа к западным рынкам».

Реструктуризация «Яндекса» идет уже несколько месяцев. В октябре комиссия российского правительства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций дала разрешение на внутреннюю реорганизацию бизнеса компании. Тогда ожидалось, что совету директоров представят соответствующие планы до конца текущего года. По данным журналистов, теперь целью ведущейся работы является завершение сделки в первом квартале 2024 года.