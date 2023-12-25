"Россети" обеспечат мощностью новые промышленные и социальные объекты в Тамбовской области

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" обеспечит мощностью новые промышленные и социальные объекты в Тамбовской области. Об этом говорится в сообщении группы по итогам рабочей встречи губернатора Тамбовской области Максима Егорова и генерального директора компании "Россети" Андрея Рюмина.

В ходе встречи стороны обсудили развитие энергетического комплекса и технологическое присоединение к сетям новых потребителей. Глава региона отметил, что правительство Тамбовской области заинтересовано в развитии промышленного комплекса, открытии новых производств, выпуске новой продукции, создании рабочих мест с достойной оплатой труда. "Для достижения весомого результата в реализации инвестиционных проектов мы создаем надежную инфраструктуру, постоянно развиваем и модернизируем энергосетевой комплекс региона. Благодарю энергетиков за своевременную и качественную работу по присоединению новых объектов к электрическим сетям, а также реализацию важных проектов, направленных на повышение качества жизни жителей Тамбовской области", - подчеркнул Максим Егоров.

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"Тамбовская область сегодня входит в число регионов с опережающим темпом промышленного роста. Поэтому значительная часть наших проектов связана с подключением к сетям производственных предприятий. Также на системной основе проводим модернизацию сетей для повышения надежности электроснабжения потребителей. Это первоочередная задача", - сказал Андрей Рюмин.

Как уточняется в сообщении, в 2023 году группа "Россети" направила 1 млрд рублей на развитие электросетей региона, в 2024 году инвестиции планируются на уровне 1,6 млрд рублей.

Компания уже выполнила несколько крупных мероприятий, влияющих на надежность. В том числе, проведена модернизация подстанций 220 кВ "Компрессорная" и "Иловайская", воздушной линии электропередачи 220 кВ "Липецкая - Котовская". В 2024 году начнется технологическое перевооружение подстанции 220 кВ "Тамбовская", от которой зависит электроснабжение более 300 тыс. жителей столицы региона и близлежащих районов.

Дочерняя компания "Россети Центр" реализует проекты в распределительном комплексе для электроснабжения новых потребителей - складского комплекса в индустриальном парке "Котовск", маслобойного завода в Инжавинском районе, строящихся школ и других социально значимых объектов. Также планируется большая работа по модернизации сетей наружного освещения в Тамбове.

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