ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей яиц из-за роста цен
Территориальные органы ФАС России возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста оптово-отпускных цен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции, - отмечается в сообщении. - В октябре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции".
В антимонопольном ведомстве добавили, что в результате изучения рынка, а также анализа представленных материалов, Кемеровское УФАС России выявило, что производители куриных яиц ООО "Птицефабрика Инская" и ООО "Яшкинская птицефабрика" входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением.
Воронежское УФАС России выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны компаний ООО "Птицефабрика Бобровская", ООО СХП "ППХ "Заброденское", ООО "Ряба" и сельскохозяйственного производственного кооператива-производителя куриных яиц под брендом "Птицефабрика Третьяковская".
Ивановское УФАС России выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны производителей АО "Птицефабрика "Кинешемская" и ООО "Ивановская птицефабрика".
"В октябре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 18% до 23% на куриные яйца в сравнении с сентябрем", - отмечают в ФАС.
Также Донецкое УФАС России зафиксировало единовременное повышение цен на куриные яйца у компаний ООО "Новоазовская птицефабрика", ООО "Птицефабрика Пролетарская", ООО "Зугрэсский репродуктор", ООО "Амвросиевская птицефабрика".
В службе указали, что в октябре 2023 года компании там допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 9% до 24% на куриные яйца в сравнении с сентябрем.
Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС России возбудили дела в отношении компаний по признакам картельных соглашений, сообщили в службе. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.
Контроль за ценообразованием
"ФАС России внимательно следит за ценообразованием на куриное яйцо. В результате проверок экономической обоснованности цен и действий компаний мы видим, что в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в том числе в результате договорённостей хозяйствующих субъектов. Если выявляются факты такого поведения участников рынка - наши территориальные управления возбуждают дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Сейчас таких регионов 6 - это Кировская, Кемеровская, Воронежская, Ивановская области и ряд других. Работа продолжается", - отметил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.