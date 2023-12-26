Территориальные органы ФАС России возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста оптово-отпускных цен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции, - отмечается в сообщении. - В октябре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции".

В антимонопольном ведомстве добавили, что в результате изучения рынка, а также анализа представленных материалов, Кемеровское УФАС России выявило, что производители куриных яиц ООО "Птицефабрика Инская" и ООО "Яшкинская птицефабрика" входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Воронежское УФАС России выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны компаний ООО "Птицефабрика Бобровская", ООО СХП "ППХ "Заброденское", ООО "Ряба" и сельскохозяйственного производственного кооператива-производителя куриных яиц под брендом "Птицефабрика Третьяковская".

Ивановское УФАС России выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны производителей АО "Птицефабрика "Кинешемская" и ООО "Ивановская птицефабрика".

"В октябре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 18% до 23% на куриные яйца в сравнении с сентябрем", - отмечают в ФАС.

Также Донецкое УФАС России зафиксировало единовременное повышение цен на куриные яйца у компаний ООО "Новоазовская птицефабрика", ООО "Птицефабрика Пролетарская", ООО "Зугрэсский репродуктор", ООО "Амвросиевская птицефабрика".

В службе указали, что в октябре 2023 года компании там допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 9% до 24% на куриные яйца в сравнении с сентябрем.

Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС России возбудили дела в отношении компаний по признакам картельных соглашений, сообщили в службе. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.

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