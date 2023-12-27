Самарское производство лифтового оборудования развивается с грантовой поддержкой

В 2022 году владелец и руководитель производства Владимир Сенников обратился в региональный центр "Мой бизнес", прошел обучение, подал заявку на участие в конкурсе грантов и вошел в число победителей.

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"Мы подавали заявку на получение статуса социального предприятия. Это обеспечило нам право на участие в конкурсе грантов. По результатам конкурсных процедур мы стали победителями, получили этот грант и на условиях софинансирования приобрели камеру порошкового окрашивания. Сейчас ее запустили, и она уже участвует в производстве", - рассказал Владимир Сенников.

По словам предпринимателя, обновление оборудования помогло увеличить объемы производства в два раза. В связи с этим предприятие ведет активный набор кадров: здесь требуются маляры, электрогазосварщики, слесари механо-сборочных работ, токари, специалисты КИПиА.

Статус соцпредприятия также позволил компании "Титан" оформить микрозаем в Гарантийном фонде по минимальной ставке 1% годовых. По словам Владимира Сенникова, эти средства также помогли улучшить техническое оснащение предприятия - приобрести установку по лазерной резке металла.

Всего в Самарской области сегодня работают 205 социальных предприятий. По этому показателю регион входит в первую десятку субъектов страны. Динамический рост числа социальных предприятий стал результатом комплексной поддержки со стороны областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

"Для каждой категории предпринимательства мы предусматриваем свои инструменты поддержки с учетом особенностей и потребностей таких предприятий. В особом фокусе внимания - социальные предприятия, которые реализуют социально значимые проекты, помогают незащищенным категориям граждан", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для социальных предприятий сегодня действуют льготные микрозаймы, налоговые льготы, образовательные программы и размещение вакансий на специализированном портале.