В Самаре оценили работу обновленного центра занятости

Центр занятости Самары и Волжского района - один из самых посещаемых в регионе. В этом году здание заметно преобразилось. Причем - не только внешне. Модернизация коснулась и персонала. Команда прошла переподготовку, тем самым повысив свою квалификацию. Преобразившийся центр, востребованность и эффективность его работы оценили члены общественного совета при министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Они также обсудили актуальные вопросы в сфере занятости и социальной политики. Подробнее смотрите в сюжете телеканала "Губерния".