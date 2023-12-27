Маск лишил сотрудников соцсети Х многомиллионных премий

Мультимиллиардер Илон Маск лишил сотрудников принадлежащей ему социальной сети X (бывшей Twitter) положенных по трудовому договору премий, сообщает газета New York Post.

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Бывший сотрудник соцсети Марк Шобингер заявил, что работникам компании должны были выплатить 50% бонусов за 2022 год в том случае, если они продолжат работу в X в течение первого квартала года. Однако обещанные выплаты не были осуществлены.

Поэтому около двух тысяч нынешних и бывших сотрудников соцсети подали коллективный иск в суд Сан-Франциско, требуя выплатить им свыше $5 млн. Суд принял решение о правомерности этого требования, так как в трудовом договоре были предусмотрены выплаты премий.

В свою очередь, юристы компании заявляли, что обещания компании о премиях имели только устную форму, а потому они не могут рассматриваться в качестве обязывающего официального документа.