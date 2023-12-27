Согласие российского бизнеса на повышение налогов объяснили

Последние действия российских властей в области сборов денег с бизнеса стали проблемой для предпринимателей из-за своей внезапности, поэтому они согласны даже на повышение налога на прибыль. Об этом в эфире телеканала РБК Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, экзотический разовый налог на сверхдоходы и пошлины, зависящие от курса рубля, значительно хуже для работы, чем обычная практика. Новые сборы снижают предсказуемость и ухудшают администрируемость, а в некотором случае их принимают таким образом, что бизнес даже не может публично обсуждать нововведения.

«Лучше повышение налога на прибыль, чем такие экзотические налоги. В том числе потому, что налог на прибыль платят те, у кого она есть, — чем больше прибыль, тем больше они платят», — объяснил Шохин.

Глава РСПП уверен, что предприниматели смогли донести свою позицию до президента и правительства, о чем говорит поручение проработать вариант изменения налоговой системы. По мнению Шохина, вступить в силу новые правила могут в 2025 году.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в конце декабря в бюджет уже поступили 315 миллиардов рублей в рамках выплаты налога на сверхприбыль, что на 15 миллиардов больше, чем предполагалось изначально.