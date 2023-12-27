В РЖД назвали дату запуска полностью импортозамещённой «Ласточки»

Он запланирован на 28 декабря. Поезд будет носить название «Финист» в честь сказочной птицы — символа возрождения. «Такой образ в точности повторяет судьбу «Ласточки», которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный», — сообщили РИА Новости в компании. Первый «Финист» отправится из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Сначала состав будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области.