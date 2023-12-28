РЖД заняли первое место в рейтинге 50 крупнейших работодателей России

Также журнал рассказал, что в конце 2022 года в РЖД работало 701,2 тысяч человек. Строчкой ниже расположился «Газпром», там в тот же период работало 492,2 тысяч человек. Третье место занял Магнит (361 тысяча человек), четвертое — X5 Group (344, 8 тысяч человек) и пятое — «Роснефть» (336,2 тысяч человек).