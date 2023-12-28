"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат

«Почта России» внедрила новую информационную систему, которая будет контролировать доставку пенсий и социальных выплат, сообщает ТАСС.

Это можно будет делать в режиме реального времени на всех этапах и при необходимости оперативно его корректировать. Так, в режиме онлайн система проверяет, сколько раз и когда к клиенту приходил почтальон, его имя, смог ли он вручить адресату пенсию или социальное пособие. Если процесс не увенчается успехом, будет указана соответствующая причина.

Получателям, которых не оказалось дома, почтовый оператор назначает повторную доставку и контролирует ее ежедневно. Система помогает выстроить график так, чтобы почтальоны могли доставлять все ежемесячные выплаты, положенные клиенту, в один определенный день.