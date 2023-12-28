В Хабаровском крае поймали тигра, который таскал собак из поселка в лес

В Хабаровской края поймали тигра, который терроризировал поселок Мухен. Об этом сообщает управление охотничьего хозяйства правительства региона в своем Telegram-канале.

«Отловлен конфликтный тигр, беспокоивший жителей поселка», - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, он утаскивал домашних собак в лес, причем делал это в течение нескольких месяцев.

Как уточняется, агрессивное животное осмотрят ветеринары. Сейчас тигр благодаря транквилизаторам обездвижен.